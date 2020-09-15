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    ‘Senin Objektifinden Kıyıköy’ yarışmasının kazananları belli oldu

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    • Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Senin Objektifinden Kıyıköy' fotoğraf yarışmasının '18 Yaş Üzeri' kategorisinde birinciliğini Samet Güler kazandı.
    • 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş üzeri' kategorisinin ikincisi Hasan Zer oldu.
    • '18 yaş üzeri' kategorisinin üçüncüsü ise Caner Başer oldu.
    • TürkAkım tarafından düzenlenen yarışmanın Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Özel Ödülü Hilmi Pekel’e verildi.
    • 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş üzeri' kategorisinin mansiyon ödülü sahibi Faruk Öztürk'ün fotoğrafı
    • 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş üzeri' kategorisinin mansiyon ödülü sahibi Murat Bakmaz'ın fotoğrafı
    • 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş üzeri' kategorisinin mansiyon ödülü sahibi Sare Kural'ın fotoğrafı
    • TürkAkım'ın düzenlediği yarışmanın '18 yaş altı' kategorisinin birinciliğine Lara Nisa Bayrak layık görüldü
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş altı' kategorisinin ikinciliğini Ece Bakım kazandı.
    • TürkAkım'ın düzenlediği 'Senin Objektifinden Kıyıköy' yarışmasının '18 yaş altı' kategorisinin üçüncüsü Kardelen Satkın oldu.
    • Kıyıköy sakinlerinin yer aldığı “Yerel Yetenekler Ödülü” kategorisinde ise, birincilik ödülü Cem Uçar'a verildi.
    • Kıyıköy sakinlerinin yer aldığı “Yerel Yetenekler Ödülü” kategorisinin ikincisi Kerem Ayan oldu.
    • Kıyıköy sakinlerinin yer aldığı “Yerel Yetenekler Ödülü” kategorisinin üçüncülük ödülü Tolga Uysal’a verildi.
    Samet Güler
    Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Senin Objektifinden Kıyıköy' fotoğraf yarışmasının '18 Yaş Üzeri' kategorisinde birinciliğini Samet Güler kazandı.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202009151042850572-senin-objektifinden-kiyikoy-yarismasinin-kazananlari-belli-oldu/

    Kıyıköy’ü tanıtmak ve turizmini desteklemek amacıyla TürkAkım tarafından düzenlenen 'Senin Objektifinden Kıyıköy' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmada 30 fotoğraf “Sergilemeye Değer” ödülüne layık görüldü.

    Kıyıköy’ün tanıtımına katkıda bulunmak ve turizm potansiyelini desteklemek amacıyla TürkAkım Projesi tarafından düzenlenen 'Senin Objektifinden Kıyıköy' fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 

    3 farklı kategoride değerlendirilen yarışmacıların kazananlarını fotomuhabiri Osman Örsal, Fotoğraf Sanatçısı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Merih Akoğul, fotomuhabiri Ozan Güzelce Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz ve TürkAkım Dış İlişkiler Yetkilisi Tülay Karadeniz’in yer aldığı jüri belirledi.

    Yapılan değerlendirme sonucunda '18 yaş üzeri' kategorisinin birincisi Samet Güler olurken,  ikinciliğini Hasan Zer kazandı. Aynı kategorinin üçüncülüğüne ise Caner Başer layık görüldü. '18 yaş üzeri' kategorisinde Faruk Öztürk, Murat Bakmaz ve Sare Kural mansiyon ödüllerini kazanırken, Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Özel Ödülü ise Hilmi Pekel’e verildi.

    '18 yaş altı' kategorisinin birincilik ödülünün sahibi Lara Nisa Bayrak olurken, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini ise sırasıyla Ece Bakım ve Kardelen Satkın kazandı. Kıyıköy sakinlerinin yer aldığı “Yerel Yetenekler Ödülü” kategorisinde ise, birincilik ödülü Cem Uçar’a, ikincilik ödülü Kerem Ayan’a, üçüncülük ödülü ise Tolga Uysal’a verildi.

    Yarışmada 30 fotoğraf “Sergilemeye Değer” ödülüne layık görüldü. Dereceye giren katılımcılara TürkAkım Projesi tarafından ayni ve nakdi ödüller verilecek.

    Yarışmanın kazanan fotoğrafları Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, TürkAkım, Kıyıköy, Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya, Türkiye
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    Multimedya
    Kıyıköy sakinlerinin yer aldığı “Yerel Yetenekler Ödülü” kategorisinin üçüncülük ödülü Tolga Uysal’a verildi.
    ‘Senin Objektifinden Kıyıköy’ yarışmasının kazananları belli oldu
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