Çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’daki saldırıların sonuçları

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Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan çatışmalar devam ediyor.
Ermenistan çatışmanın ilk gününde seferberlik, Azerbaycan ise ikinci gününde kısmi seferberlik ilan etti. Her iki ülke de karşılıklı saldırılarda sivillerin öldüğünü, şehir ve köylerde büyük tahribat yaşandığını bildirdi.
Bölgede düzenlenen saldırıların sonuçlarını gösteren görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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