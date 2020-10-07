Putin 68. yaş gününü kutluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus liderinin doğum gününü nasıl geçireceği sorusunu yanıtlayarak bu günün kendisi için tatil olmayacağını söyledi.

Putin doğum gününde uluslararası ve bölgesel gündemi görüşmek üzere ondan fazla telefon konuşması yapacak ve aynı zamanda Rusya gündemindeki konularla yakından ilgilenecek.

Kremlin Sözcüsü, Putin’in yakınlarının tebriklerinin geleneksel olarak akşam yapılacağını belirterek “Günün geri kalanını ise geçen yıllarda olduğu gibi arkadaşlar, akrabalar ve sevdikleri ile geçirecek” diye konuştu.

Sputnik, Rus liderinin 68. doğum gününde son bir yılda çekilen fotoğraflarından bir seçki hazırladı.