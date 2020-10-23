MAXIM dergisine göre Rusya'nın en seksi kadınları

MAXIM'e göre Rusya’nın en seksi 12 kadını, Sputnik'in galerisinde.
Rusya'da yayın yapan ünlü erkek dergisi MAXIM, aralarında şarkıcı, oyuncu, model, televizyon sunucusu ve bloggerlerin bulunduğu geleneksel Rusya’nın en seksi 100 kadını listesini yayınladı. Sıralama, önceki yıllarda olduğu gibi okurların oylaması sonucu belirlendi.
MAXIM'e göre Rusya’nın en seksi 12 kadını, Sputnik'in galerisinde.
Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen 2020 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın ödül kazanan fotoğrafları açıklandı.
Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2020) kazananları açıklandı.
Bu yıl birinci kez düzenlenen 2020 Havadan Çekilen Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nın ana kapısı gün yüzüne çıkarıldı.
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