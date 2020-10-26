2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödülller için yarıştı.
Yarışmada birincilik kazanan gezginlerin en iyi çalışmalarından bazıları Sputnik'in seçkisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin (Siena International Photography Awards /SIPA) bu yılki kazananları belli oldu.
Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödülller için yarıştı.
Yarışmada birincilik kazanan gezginlerin en iyi çalışmalarından bazıları Sputnik'in seçkisinde.
Rusya'da yayın yapan ünlü erkek dergisi MAXIM, aralarında şarkıcı, oyuncu, model, televizyon sunucusu ve bloggerlerin bulunduğu geleneksel Rusya’nın en seksi 100 kadını listesini yayınladı. Sıralama, önceki yıllarda olduğu gibi okurların oylaması sonucu belirlendi.
Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen 2020 Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın ödül kazanan fotoğrafları açıklandı.
Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2020) kazananları açıklandı.
Bu yıl birinci kez düzenlenen 2020 Havadan Çekilen Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu.
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