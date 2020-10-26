2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

Rusya'da yayın yapan ünlü erkek dergisi MAXIM, aralarında şarkıcı, oyuncu, model, televizyon sunucusu ve bloggerlerin bulunduğu geleneksel Rusya’nın en seksi 100 kadını listesini yayınladı. Sıralama, önceki yıllarda olduğu gibi okurların oylaması sonucu belirlendi.