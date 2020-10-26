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    2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

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    • 2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Yarışması'nın Baş Ödülüne layık görülen Fransız fotoğrafçı Greg Lecoeur'un Donmuş Hareketli Ev isimli fotoğrafı
    • SIPA Yarışması'nın Sport kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Ian Macnicol'un fotoğrafında İskoçya'da düzenlenen Uluslararası Bedensel Engelliler Yüzme Yarışması'na katılan Portekizli sporcu Diogo Cancela görüntülendi
    • Yarışmanın Sokak Fotoğrafı kategorisinde birincilik kazanan Rus fotoğrafçı Olesia Kim'in Londralılar fotoğrafı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Notting Hill mahallesinde her yıl düzenlenen karnaval etkinliği sırasında çekildi
    • Yarışmanın 'Hayvanların Doğal Yaşam Alanı' kategorisinin birincisi İsveçli fotoğrafçı Jonas Classon'un Gece Avcısı çalışması
    • 2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin Belgesel & Fotoğraf Muhabirliği kategorisinde birinci seçilen Bangladeşli fotoğrafçı Mohammad Sazid Hossain'in 'Yangın Kurbanının Ölümü' isimli karesinde Dhaka kentindeki 22 katlı binada çıkan yangın sırasında kendini kurtarmaya çalışırken binadan yere düşerek hayatını kaybeden adamın düştüğü an görüntülendi.
    • Yarışmanın Doğanın Güzelliği kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich'in fotoğrafı, Doğu Grönland'da buzdağlarının bulunduğu sularda yapılan dalış sırasında çekildi
    • 2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin 20 Yaş Altı kategorisinin kazananı Etiyopyalı fotoğrafçı Riccardo Marchegiani'nin çalışması
    • Yarışmanın 'Mimarlık ve Kentsel Alanlar' kategorisinde birincilik kazanan Çin asıllı Macar fotoğrafçı Attila Balogh'un Yalnız Ev isimli fotoğrafı, Hong Kong'un Tsing Yi mahallesinde çekildi
    • Yarışmanın Büyüleyici Yüzler kategorisinin birincisi İtalyan fotoğrafçı Silvia Alessi'nin karesinde trafik kazasında bacağını kaybeden, ama buna rağmen kariyerine devam etmeyi başaran Japon dansçı Koichi Omae görüntülendi
    • Yarışmanın Yolculuklar& Maceralar kategorisinin birincisi İranlı fotoğrafçı Amirmahdi Najafloo Shahpar'ın fotoğrafı, İran'ın Hamedan kentinde Ramazan Bayramı namazı sırasında çekildi
    2020 Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Yarışması'nın Baş Ödülüne layık görülen Fransız fotoğrafçı Greg Lecoeur'un Donmuş Hareketli Ev isimli fotoğrafı
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1043090852_0:34:1300:766_1200x675_80_0_0_f88f5d84e8de4b4088e1e34a8fc1d5a1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202010261043092639-2020-siena-uluslararasi-fotografcilik-odulleri-sahiplerini-buldu/

    Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin (Siena International Photography Awards /SIPA) bu yılki kazananları belli oldu.

    Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödülller için yarıştı.

    Yarışmada birincilik kazanan gezginlerin en iyi çalışmalarından bazıları Sputnik'in seçkisinde.

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    Etiketler:
    Fotoğrafçılık, fotoğraf yarışması, Siena International Photo Award (SIPA)
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