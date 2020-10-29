2020 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada binlerce çalışma ödüller için yarıştı.
Çeşitli kategorilerde dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Dünyaca ünlü ve prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu.
Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada binlerce çalışma ödüller için yarıştı.
Çeşitli kategorilerde dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Pamuğun kilosunu 8 kuruştan toplayan tarım işçileri, günlük yevmiyelerini çıkarmak için adeta zamanla yarışıyor. Kimisi “Çocuklarımı okutmak için” kimisi de “Geçinmek için mecburuz” diyen işçiler, gerçekleştiremedikleri hayalleri için “Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor” diyor.
Bu yıl 11. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri'nin (Siena International Photography Awards /SIPA) bu yılki kazananları belli oldu.
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