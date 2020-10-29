2020 Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyaca ünlü ve prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu.

Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada binlerce çalışma ödüller için yarıştı.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.