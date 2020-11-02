Depremin vurduğu Türkiye ve Yunanistan'dan görüntüler

İzmir'de yıkıma yol açan deprem, Yunanistan'ın Samos adasında da binalarda hasar oluşturup tsunamiye neden oldu. Depremin vurduğu İzmir ve Samos'tan kareler, Sputnik'in galerisinde.
Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından İzmir'de hasar gören binalarda halen arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Deprem sonucu 85 vatandaşın hayatını kaybettiği, 220 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İzmir'de yıkıma yol açan deprem, Yunanistan'ın Samos adasında da binalarda hasar oluşturup tsunamiye neden oldu. Depremin vurduğu İzmir ve Samos'tan kareler, Sputnik'in galerisinde.
Dünyaca ünlü ve prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Pamuğun kilosunu 8 kuruştan toplayan tarım işçileri, günlük yevmiyelerini çıkarmak için adeta zamanla yarışıyor. Kimisi “Çocuklarımı okutmak için” kimisi de “Geçinmek için mecburuz” diyen işçiler, gerçekleştiremedikleri hayalleri için “Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor” diyor.
Bu yıl 11. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
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