Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları

Formula 1'e 13-15 Kasım'da 9 yıl aradan sonra ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.
Japonya'da İmparatorluk tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito’nun resmen yükseldiği ilan edildi.
Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda binlerce telefon biriktirdi. Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefonundan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı.
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar birçok eyalette protesto edildi.
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