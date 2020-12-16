30. yıldönümünü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu’nun göz alıcı uzay görüntüleri

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1043415290_0:28:3442:1964_1200x675_80_0_0_4880a442f24c027721e623e38f69f2be.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202012161043415785-30-yildonumunu-kutlayan-hubble-uzay-teleskobunun-goz-alici-uzay-goruntuleri/
Bu yıl NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu yörüngede sürdürdüğü çalışmaların 30. yılını kutluyor.
NASA bu vesileyle Caldwell kataloğundan amatör astronomlar tarafından fark edilebilecek kadar parlak yıldız kümeleri, bulutsular ve galaksilerden oluşan yeni işlenmiş uzay nesne görüntülerini yayınladı.
Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen göz alıcı uzay görüntülerinden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)