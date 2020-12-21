Fransa'da koronavirüs gölgesinde güzellik yarışması: Zafer, tıp fakültesi öğrencisinin oldu

Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşen yarışmanın final gecesinin kazananı Normandiya bölgesinden 23 yaşındaki Amandine Petit oldu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Petit, profesyonel kariyerini bir sağlık kurumunda müdürelik yapmak olarak belirtti.

Ekranları karşısında 10 milyon seyirci tarafından izlenen yarışmadan kareler, Sputnik'in galerisinde.