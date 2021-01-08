İspanya'da 'Filomena' etkisi

Kara alışık olmayan Madridliler, yürüyüş yapmak ve kar topu oynamak için kent merkezindeki Retiro parkı başta olmak üzere park alanlarına akın etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'de kış sezonunun ilk kar yağışı başladı. Ülkenin kuzeyinde de sıcaklık rekor seviyelere düştü.
Kara alışık olmayan Madridliler, yürüyüş yapmak ve kar topu oynamak için kent merkezindeki Retiro parkı başta olmak üzere park alanlarına akın etti.
ABD Kongre binası, 1812 Savaşı sırasında 1814’te İngilizler tarafından işgal edilmesinden bu yana ilk kez saldırıya uğradı. Washington'da gerçekleşen olaylar Sputnik tarafından fotoğraflandı.
Diyarbakır’ın Harmanlar Köyü’nde yapılan baraj ile köy ikiye bölündü. Köprü yapılması için yapılan girişimler sonuçsuz kalınca köyün ağası köye can filikası aldı. Köyde ‘denizaltı’ olarak bilinen can filikası ile köylüler hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor. Filika, 7 köye ücretsiz hizmet veriyor.
Pandemi nedeniyle dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşlar, evlerine yakın camilere giderek, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde 60 yıldır, 12 metrekarelik bir atölyede kasket yapan 70 yaşındaki Remzi Kağar, mesleği zamana yenik düşen ustalardan biri. Kağar, “Biz zamana da ayak uydurduk ama bu zaman bizi yıprattı. Uzatmaları oynuyoruz” diyor.
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