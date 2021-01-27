Dünyanın çeşitli ülkelerinde orduda görev yapan kadın askerler

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ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askerlerin dış görüntüsüne dair kurallara değişiklik yapacağı belirtildi.
Alınan bilgilere göre, ABD ordusunda görev yapan kadın askerlerin saçlarının isteğe bağlı olarak uzun veya kısa olması, küpe takmaları, ruj sürmeleri ve oje kullanmalarına izin verilecek.
Dünyanın çeşitli ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde görev alan kadın askerlerin fotoğrafları, Sputnik'in seçkisinde.
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