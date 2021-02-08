Adana'nın tek kadın künefe ustası: Başaramazsın diyenlere örnek oldum

Adana'da 33 yaşındaki Zeynep Geyik, 6 yıl önce çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra ilkokul 5. sınıfta bıraktığı eğitimine devam etmeye karar verdi. Ortaokuldan sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümünden mezun olan Geyik, eşinin de desteğiyle Gaziantep'e yerleşerek künefeciliği öğrenmek için çalışmaya başladı.
Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa’daki 900’e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.
Tayland'da, çoğunlukla kaza kurbanı olan ve sayıları 27'yi bulan köpekler, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Chonburi'de bir barınakta tedavi görüyor. Salgın nedeniyle bağışların durma noktasına gelmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl'ün su seviyesi, gün geçtikçe azalırken, göl etrafındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor.
2003 yılından bu yana düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları açıklandı.
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