Adana'nın tek kadın künefe ustası: Başaramazsın diyenlere örnek oldum

Kentte yaşayan Zeynep Geyik, 14 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik ile evlendi. 14 yaşında ikiz kız çocuğu ve 7 yaşında erkek çocuğu olan anne Geyik, ikiz çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra, onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Çocuklarını anasınıfına yazdıran anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı.