Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananları

Wikimedia tarafından düzenlenen Wiki Anıtları Seviyor 2020 (Wiki Loves Monuments 2020) yarışmasının kazananları belli oldu.

2010 yılından bu yana organize edilen yarışmanın amacı, dünya genelinde halka açık dünya mirası anıtlarının tanınır hale gelmesini sağlamak. Anıtların fotoğrafları, Wikimedia Commons'a yüklenir ve ardından Vikipedi'lerde ya da başka yerlerde kullanılabilir.

Onlarca ülkeden fotoğrafçıların katıldığı yarışmayı kazanan çalışmalardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.