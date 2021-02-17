Dünyanın dört bir yanından görkemli günbatımı manzaraları

Dünyanın dört bir yanından görsel şöleni oluşturan günbatımı görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
Birçok insan günbatımı izlemenin son derece ilham verici olduğunu düşünüyor. Yavaş yavaş gökyüzünün rengi değişirken güneşin batışını gözlemlemek gerçekten keyifli oluyor.
Dünyanın dört bir yanından görsel şöleni oluşturan günbatımı görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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