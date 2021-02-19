Konya Meke Gölü beyaza büründü

Konya'da krater yapıya sahip Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke’de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması nedeniyle kurumuştu.
Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış ‘Dijital Tır’, 52 ili ziyaret edecek.
Diyarbakır’da, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla kent beyaza büründü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.
Bolu’da kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar, turizm merkezlerindeki göllerin yüzeyini buzla kapladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)