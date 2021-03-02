İlk uzay otelinin kapıları 2027'de açılacak

ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünya’nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. "Uzay oteli", Dünya’nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakika bir tamamlayacak.

Voyager İstasyonu oteli projenin ayrıntıları, Sputnik'in galerisinde.