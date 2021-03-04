Tarih boyunca kadınların güzellik uğruna çektikleri eziyetler

Küçücük kızların ayak parmaklarının kırılıp ipekten sargılarla iyice bağlanması metodu, 20. yüzyıl başlarına kadar başta aristokratlar, milyonlarca Çinli kadının canını yaktı. Kadınlar için küçük ayaklı görünmek daha iyi ve güzel algılandığından 6 yaşından itibaren kızların ayakları bandajla sarılırdı. Böylece ayak ilerleyen dönemde büyüyemez ve küçük kalırdı.