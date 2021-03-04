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    Tarih boyunca kadınların güzellik uğruna çektikleri eziyetler

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    • Küçücük kızların ayak parmaklarının kırılıp ipekten sargılarla iyice bağlanması metodu, 20. yüzyıl başlarına kadar başta aristokratlar, milyonlarca Çinli kadının canını yaktı. Kadınlar için küçük ayaklı görünmek daha iyi ve güzel algılandığından 6 yaşından itibaren kızların ayakları bandajla sarılırdı. Böylece ayak ilerleyen dönemde büyüyemez ve küçük kalırdı.
    • Yüz kırışıklıklarının ortadan kaldırılması için kullanılan kauçuk yüz maskeleri
    • 20. yüzyılda Almanya'daki güzellik salonlarında kullanılan saçları kıvrık yapan cihaz
    • Macaristan'daki güzellik salonunda uygulanan ben aldırma yöntemi
    • Kadınlara kum saati görünümünü veren korse başlarda zararsız ve sıradan bir kıyafet olsa da zamanla oldukça tehlikeli bir hal aldı. Bbalolarda en ince bele sahip olmak isteyen bazı kadınlar korse iplerini sıkabildikleri kadar sıkmaya başlamışlar. Nefes almayı zorlaştıran bu durum zaman zaman kadınların bayılması ile sonuçlanmış. Fotoğrafta: Fransız moda dergisinde yayınlanan korse takmış bir kadının fotoğrafı, 1908
    • Bir model, 1970'li yıllarda Belçika'da kadın göğüs kaslarının güçlendirilmesi için icat edilen spiral elektrikli sütyeni tanıtırken, 13.03.1971
    • 1923’te ABD'de 'gamze aleti' icat edildi. Kulakların ve çenelerin arkasına tutturulmuş çubuklar yardımıyla yanaklarda gamzeler oluşturuluyordu
    • 20. yüzyılın ortasından itibaren saçların düzleştirilmesi için sık sık sıcak ütü kullanılıyordu. ABD, 20 Ekim 1965
    • Siyah dişler M.S. 200’lerin başında Pasifik Adaları, Güney Amerika ve Uzakdoğu Asya 'da statü ve aynı zamanda güzelliğin bir sembolü haline gelmişti. Dişleri karartmak için kullanılan kimyasal bileşenler sebebiyle bu trend şiddetli reaksiyonlara neden olmuş ve sonunda 1870’te Japonya hükümeti bu uygulamayı yasaklamış.
    © AP Photo
    Küçücük kızların ayak parmaklarının kırılıp ipekten sargılarla iyice bağlanması metodu, 20. yüzyıl başlarına kadar başta aristokratlar, milyonlarca Çinli kadının canını yaktı. Kadınlar için küçük ayaklı görünmek daha iyi ve güzel algılandığından 6 yaşından itibaren kızların ayakları bandajla sarılırdı. Böylece ayak ilerleyen dönemde büyüyemez ve küçük kalırdı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043943162_0:500:2655:1994_1200x675_80_0_0_0ecbddae5319d6463432a435fb4a02c4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103041043949869-tarih-boyunca-kadinlarin-guzellik-ugruna-cektikleri-eziyetler/

    Kadınların güzel olma hevesi her dönemde vardı. Güzellik anlayışının zamanla çok büyük değişime uğradığı da göz önünde bulundurulduğunda 'Fedakarlık olmadan güzellik olmaz' sözünün boşuna olmadığı anlaşılıyor.

    Sputnik, geçtiğimiz yüzyıllarda kadınların güzellik ve moda uğruna çekmeyi göze aldıkları eziyetleri bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Kadınlar, güzellik
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Yüz kırışıklıklarının ortadan kaldırılması için kullanılan kauçuk yüz maskeleri
    Tarih boyunca kadınların güzellik uğruna çektikleri eziyetler
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