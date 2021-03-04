Tarih boyunca kadınların güzellik uğruna çektikleri eziyetler

Sputnik, geçtiğimiz yüzyıllarda kadınların güzellik ve moda uğruna çekmeyi göze aldıkları eziyetleri bir galeride topladı.
Kadınların güzel olma hevesi her dönemde vardı. Güzellik anlayışının zamanla çok büyük değişime uğradığı da göz önünde bulundurulduğunda 'Fedakarlık olmadan güzellik olmaz' sözünün boşuna olmadığı anlaşılıyor.
Sputnik, geçtiğimiz yüzyıllarda kadınların güzellik ve moda uğruna çekmeyi göze aldıkları eziyetleri bir galeride topladı.
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