Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ocak ayında itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 28 Ocak’ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.
Binbaşı Chivas'a ait görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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