Ukrayna’da donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı

Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nin küçük kollarından biri olan Devegeçidi Çayı üzerine kurulan baraj balıkçıların ve fotoğrafçıların uğrak mekanlarından biri. Diyarbakır’ın Devegeçidi Barajı’nda balıkçı ve martıların balık avı objektiflerde tabloluk görüntüler oluşturdu.