Rize'de Guinness'a aday proje: Çay Çarşısı

Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak.
Dünyanın her yerinde su altında kalmış yüzlerce şehir var. Bu şehirler, insanın tarih öncesi geçmişine dair birçok şey anlatabiliyor.
Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Kış mevsimini Kars'taki sarıçam ormanlarında geçiren ve kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yavrularıyla yerleşim yerlerine kadar iniyor.
'Süper Ay' adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya’ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. Bugün ilki gerçekleşecek gök olayının 2021 yılı içerisinde 3 kez daha yaşanması bekleniyor.
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