Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu: Özge Karabulut

Türk Polis Teşkilatı, ATAK helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.