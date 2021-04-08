Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu: Özge Karabulut

Türk Polis Teşkilatı, ATAK helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.
Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yer alan isim sayısı rekor kırdı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaşırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer aldı.
Kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı silah, mühimmat, araç gereç ve kıyafet ile tarihi belgelerinin sergilendiği ilk Polis Müzesi, 9 Nisan'da açılacak.
Çin'in, Tayvan'a yakın sularda 2 uçak gemisiyle askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Rize’de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak astronot kılığına giren 4 genç, kısa bir video çekti. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada beğeni topladı.
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