İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip, 99 yaşında vefat etti.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri yer aldı.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en yaşlı üyesi olan Prens Philip'in hayatının ayrıntıları, Sputnik'in galerisinde.
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