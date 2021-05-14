Kainat Güzeli 2020 adayları ulusal kıyafetleriyle görsel şölen yarattı

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Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Kainat Güzeli 2020 Yarışması'nın (Miss Universe) finali öncesinde güzel adaylar ülkelerinin ulusal kültürlerinden esinlenerek dikilen kostümlerle podyumda yürüdü.
Finali ABD'nin Florida eyaletinde 16 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmanın en renkli aşaması olan Ulusal Kıyafetler geçidine katılan yarışmacılar, sıradışı kıyafetleriyle görsel şölen yarattı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik'in galerisinde.
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