Denizlerden sonra nehirler de deniz salyası ile kaplandı

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 3.5 aydır görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Çanakkale’de kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay, müsilajla (deniz salyasıyla) kapland. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çaydaki yapışkan tabaka üzerinde bulunan çöpler görenleri tedirgin ediyor.
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 3.5 aydır görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Yıllar önce Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine, Düzce’de rağbet arttı. Daha önce neredeyse hiç yetiştirilmeyen mandalar, Düzceli çiftçilerin ekonomisine destek olunca en çok üretim yapılan 4. şehir Düzce oldu.
Bu yıl 70'den fazla adayın katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Kainat Güzeli 2020 Yarışması'nın (Miss Universe) finali öncesinde güzel adaylar ülkelerinin ulusal kültürlerinden esinlenerek dikilen kostümlerle podyumda yürüdü.
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