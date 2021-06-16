Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen 'müsilaj' birçok yerde görülmeye devam ediyor.
İstanbul sahillerini vuran müsilaj sorunu uzaydan görüntülendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup dağcı, dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 39 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.
Kuzey Yarımküre'de, gök bilimcilerin 'Ateş Çemberi' olarak adlandırdığı, 2021’in güneş tutulması gerçekleşti.
Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir insansı robot prototipi geliştirdi. Sağlık çalışanlarına benzerliği ve sosyal etkileşim kapasitesi ile Grace adlı bu robot, Kovid-19 pandemisi ile ön saflarda mücadele eden sağlık personelinin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
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