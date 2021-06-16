Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir insansı robot prototipi geliştirdi. Sağlık çalışanlarına benzerliği ve sosyal etkileşim kapasitesi ile Grace adlı bu robot, Kovid-19 pandemisi ile ön saflarda mücadele eden sağlık personelinin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.