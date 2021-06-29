Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler

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Royal Observatory Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kısa listesine girip finale kalanlar belli oldu.
Dünyanın en önemli uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri olarak kabul edilen yarışmaya bu yıl 75 ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çektiği 4.500 fotoğraf katıldı.
Yarışmanın kısa listesine giren fotoğraflardan en etkileyici olanları, Sputnik’in seçkisinde.
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