'Seçimi proje değil konu kazandırır'

Kampanyalar hızlandı, söylemler sertleşti. Peki ama yerel seçime üç hafta kala kimin kampanyası seçmene daha yakın? Ak Parti’li kırgınlar Mayıs ayında deklarasyonla yola çıkacaklar. Gezi İddianamesi kime mesaj?

Ahu Özyurt’la Fotoğrafın Tamamı Programına katılan siyasi iletişimci ve “Seçim Nasıl Kazanılır” kitabının yazarı Şeyda Taluk, şu ana kadar Millet ve Cumhur ittifakının yürüttüğü kampanyaları yorumladı. Taluk, seçimi sanılanın aksine “projelerin” değil, “fakirlik, işsizlik, genç işsizliği” gibi konuların belirlediğini söyledi.

,Taluk, “Seçimi kazanmanın yolunda dört faktor var. İlki strateji. Ne kadar oy alacağınızı hesaplamanız lazım. Kaç belediye, ya da kaç vekil değil. Kaç seçmen, birebir matematik. Ve oraya nasıl gideceğinizin hesabı. İkincisi liderlik, üçüncüsü algı yönetimi ve medya, dördüncüsü ise yüzyüze iletişim ve taban mobilizasyonu. Bunlar yoksa ne kadar parlak sloganın olsa da kazanamazsın” dedi.

'ECEVİT NASIL KAZANMIŞ DİYE BAKTIM, KÖY KÖY GEZMİŞ'

Şeyda Taluk, muhalefetin iyileşme gösterdiğini ama hala tam olarak bu dört ayağı tam oturtamadığını söylerken, Bülent Ecevit’in 1974-77 zaferlerinde bunların hepsinin özellikle de yüzyüze iletişimin çok iyi çalıştığını anlattı.

“Robert Kolej’den çıkan genç bir adam 12 Mart’a duyduğu tepki ile yola çıkıyor ve Demirel’in hinterland olan köylerden oy alıyor. Nasıl alıyor? Köy köy gezmiş gerçekten. Ve milliyetçiliği de Kıbrıs’ı da çok iyi kullanmış. Zamanın ruhunu anlamış ve kazanmış. Çok bariz ve başarılı bir örnek, o dönemi mutlaka yazacağım” dedi.

'AK PARTİ GENÇ KİTLEYİ OKUYAMIYOR'

Yerel seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi seçimi gibi yürüttüğüne dikkat çeken Şeyda Taluk, “Ama 4.8 milyon yeni genç seçmen var ve bu gençler kendilerine bağıran, talimat veren birisine oy vermek konusunda çok tepkililer. Dijitaldeki dili anlayan, onlarla samimi ilişki kuran, sadece twit atıp alttaki tepkilere bakan değil, onlarla konuşan lider ve parti istiyorlar” dedi.

'KÜSKÜNLER MAYIS’TA YOLA ÇIKIYOR'

Programa telefonla bağlanan gazeteci Nuray Başaran da başını Ahmet DAvutoğlu’nun çektiği ve Ak parti’nin içinden çıkması beklenen yeni hareketin Mayıs ayında bir deklarasyonla görünür olacağını söyledi. “İçinde Selçuk Özdağ, Mehmet Şimşek gibi isimlerin yanı sıra CHP’den küskün ayrılanların da olması bekleniyor” diye konuştu.

'GEZİ DEĞİL KAVALA İDDİANAMESİ'

Fotoğrafın Tamamı Programının ilk bölümüne telefonla katılan siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan da Gezi İddianamesini yorumladı. Öztan şöyle dedi: “Anladığımız haliyle bu aslında Kavala iddianamesidir ama verilmek istenen mesaj bütün STK’lara ‘biz size izliyoruz, yabancılarla projeler yürüttüğünüzü biliyoruz. Ya bizim kurallarımıza geleceksiniz ya da sonunuz Osman Kavala gibi olur’ demektir.”