Kayıt
00:30 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğrafın tamamı

    'Seçimi proje değil konu kazandırır'

    Fotoğrafın tamamı
    URL'yi kısaltın
    Ahu Özyurt
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (556)
    0 0 0

    Kampanyalar hızlandı, söylemler sertleşti. Peki ama yerel seçime üç hafta kala kimin kampanyası seçmene daha yakın? Ak Parti’li kırgınlar Mayıs ayında deklarasyonla yola çıkacaklar. Gezi İddianamesi kime mesaj?

    Oy sayımı, 24 Haziran, seçim, sandık
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Avrasya'dan son seçim anketi: 10 büyükşehirde durum ne?
    Ahu Özyurt’la Fotoğrafın Tamamı Programına katılan siyasi iletişimci ve “Seçim Nasıl Kazanılır” kitabının yazarı Şeyda Taluk, şu ana kadar Millet ve Cumhur ittifakının yürüttüğü kampanyaları yorumladı. Taluk, seçimi sanılanın aksine “projelerin” değil, “fakirlik, işsizlik, genç işsizliği” gibi konuların belirlediğini söyledi.

    ,Taluk, “Seçimi kazanmanın yolunda dört faktor var. İlki strateji. Ne kadar oy alacağınızı hesaplamanız lazım. Kaç belediye, ya da kaç vekil değil. Kaç seçmen, birebir matematik. Ve oraya nasıl gideceğinizin hesabı. İkincisi liderlik, üçüncüsü algı yönetimi ve medya, dördüncüsü ise yüzyüze iletişim ve taban mobilizasyonu. Bunlar yoksa ne kadar parlak sloganın olsa da kazanamazsın” dedi.

    'ECEVİT NASIL KAZANMIŞ DİYE BAKTIM, KÖY KÖY GEZMİŞ'

    Şeyda Taluk, muhalefetin iyileşme gösterdiğini ama hala tam olarak bu dört ayağı tam oturtamadığını söylerken, Bülent Ecevit’in 1974-77 zaferlerinde bunların hepsinin özellikle de yüzyüze iletişimin çok iyi çalıştığını anlattı.

    “Robert Kolej’den çıkan genç bir adam 12 Mart’a duyduğu tepki ile yola çıkıyor ve Demirel’in hinterland olan köylerden oy alıyor. Nasıl alıyor? Köy köy gezmiş gerçekten. Ve milliyetçiliği de Kıbrıs’ı da çok iyi kullanmış. Zamanın ruhunu anlamış ve kazanmış. Çok bariz ve başarılı bir örnek, o dönemi mutlaka yazacağım” dedi.

    'AK PARTİ GENÇ KİTLEYİ OKUYAMIYOR'

    Yerel seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi seçimi gibi yürüttüğüne dikkat çeken Şeyda Taluk, “Ama 4.8 milyon yeni genç seçmen var ve bu gençler kendilerine bağıran, talimat veren birisine oy vermek konusunda çok tepkililer. Dijitaldeki dili anlayan, onlarla samimi ilişki kuran, sadece twit atıp alttaki tepkilere bakan değil, onlarla konuşan lider ve parti istiyorlar” dedi.

    'KÜSKÜNLER MAYIS’TA YOLA ÇIKIYOR'

    AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş
    DHA
    AK Parti Kütahya İl Başkanı: 4’lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak
    Programa telefonla bağlanan gazeteci Nuray Başaran da başını Ahmet DAvutoğlu’nun çektiği ve Ak parti’nin içinden çıkması beklenen yeni hareketin Mayıs ayında bir deklarasyonla görünür olacağını söyledi. “İçinde Selçuk Özdağ, Mehmet Şimşek gibi isimlerin yanı sıra CHP’den küskün ayrılanların da olması bekleniyor” diye konuştu.

    'GEZİ DEĞİL KAVALA İDDİANAMESİ'

    Fotoğrafın Tamamı Programının ilk bölümüne telefonla katılan siyaset bilimci Güven Gürkan Öztan da Gezi İddianamesini yorumladı. Öztan şöyle dedi: “Anladığımız haliyle bu aslında Kavala iddianamesidir ama verilmek istenen mesaj bütün STK’lara ‘biz size izliyoruz, yabancılarla projeler yürüttüğünüzü biliyoruz. Ya bizim kurallarımıza geleceksiniz ya da sonunuz Osman Kavala gibi olur’ demektir.” 

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (556)

    İlgili konular:

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor, AK Parti ve CHP'den sonra 3. büyük grup kararsızlar
    Reuters’tan Türkiye anketi: 2018 büyüme beklentisi hükümet tahmininin çok altında
    Piar’ın son anketi: MHP’lilerin yarısı AK Parti’ye oy vermeyecek
    Etiketler:
    Şeyda Taluk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katıldı - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    Sputnik objektifinden Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet