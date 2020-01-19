Ayşe Aslı Bozdağ: Yoga yapılmaz, yoga bir felsefedir

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Ayşe Aslı Bozdağ, “‘Yoga yapıyorum’ ifadesi yanlış. Yoga yapılmaz, yoga bir felsefedir. İnsanlar yola bir şey bulmak için çıkıyorlar. Aslında arayışa, bir şey bulmama ümidiyle çıkılmalı” dedi.

Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı’na bu hafta sosyal medyada 2017’de kurduğu #Kutsalİnek aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan Ayşe Aslı Bozdağ katıldı.

Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladıktan sonra Westminster Üniversitesi’nde Pazarlama yönetimi alanında mastır yapan, St. Mary’s Üniversitesi’nde fiziksel aktivite ve spor üzerine beslenme eğitimi alan ardından Hindistan’a giderek Delhi’nin Yoga Üniversiteleri’nin eğitmenlerinin eğitim programlarına katılarak yüzlerce saat yoga eğitimi alan Bozdağ, “Ne istediğimi bilmemek bana daha fazla kapı araladı. Sonunda kendimi bambaşka bir yerde buldum” diye konuştu.

‘Türkiye’deki yoga eğitimlerinin hem ücretleri çok yüksek hem içerikleri çok yetersiz’

Bozdağ, Ashram’da geçirdiği dönemlerde dersler dışında kalan zamanını bir saat bedensel temizlenme, bir saat karma yoga (toplum hizmeti) ve bir saat nefes egzersizleri ile geçirmiş.

Bozdağ, “Yoganın ne olduğunu araştırmak istedim. Türkiye’de verilen eğitimlerin hem ücretleri çok yüksek hem içerikleri çok yetersiz, hem de çok yanlı olduğunu gördüm. Bunun üzerine Hindistan’a gittim” diye konuştu.

“‘Yoga yapıyorum’ ifadesi yanlış. Yoga yapılmaz, yoga bir felsefedir” diyen Bozdağ, “İnsanlar yola bir şey bulmak için çıkıyorlar. Aslında arayışa, bir şey bulmama ümidiyle çıkılmalı” diye konuştu:

'Cahillik, belli bir eğitimle de geçen bir şey değil'

“Eskiden cahil kelimesini hiç sevmezdim. Fakat son bir yıl içinde en fazla kullandığım kelime oldu. Cahillik, belli bir eğitimle de geçen bir şey değil. Kitap okuyoruz ama kitapta yazılanları da hiç sorgulamıyoruz. Benim kitap okurken kullandığım bir tekniğim var: Kitabının bana karşı yazıldığını düşünüp onunla muhabbet eder gibi okumayı çok seviyorum. O zaman karşı bir şey de söyleyebilirim kitaba karşı.”