Brezilya'dan Venezüella'ya diplomatik misilleme

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Venezuela Maslahatgüzarı Gerardo Antonio Delgado Maldonado'nun istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.
© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
Venezüella hükümeti, hafta sonu Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i Venezuela'nın iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.
Kanada, diplomatik misillemede bulunarak Venezüella'nın Ottowa Büyükelçisi Wilmer Omar Barrientos Fernandez ve Maslahatgüzarı Angel Herrera'yı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurmuştu.
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