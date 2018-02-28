Rus Dışişleri: Arjantin'deki ‘uyuşturucu skandalıyla' ilgili iddiaları değil, resmi açıklamaları dikkate alın

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Buenos Aires arasında Arjantin'den Rusya'ya uyuşturucu sevkiyatı kanalını durdurmaya yönelik operasyonlar konusunda basın kuruluşları tarafından ve internette yayılan asılsız bilgileri ortaya çıkardı. Bakanlık, konuyla ilgili yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısı yaptı.

© AFP 2018/ Vasily MAXIMOV Rusya: Arjantin Büyükelçiliği’nde uyuşturucu bulunduğuna yönelik iddialar çalışmalara gölge düşürme amaçlı

Rusya ve Arjantin güvenlik güçleri, geçen sene aralık ayında 389 kilogram kokainin Moskova'ya gönderilmesini önledi.

Kokain dolu bavullar Rusya'nın Arjantin Büyükelçiliği'ne bağlı bir okulda bulundu. Polise olayla ilgili büyükelçilik çalışanları bilgi verdi.

Arjantin ve Rusya'da olaya dahli bulunan kişiler yakalandı. Basında ve internette, olayın nasıl geliştiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tek tek bu iddialara yanıt verdi.

'UYUŞTURUCU BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN BULUNDU'

Bakanlık, Arjantin'de yaşayan ve Rusya'nın Arjantin Büyükelçiliği bünyesindeki okulda çocuklarının öğrenim gördüğünü belirten Rusya vatandaşı Maksim Mironov'un sosyal medyada 'Avrupa'ya gönderilmeye hazırlanılan uyuşturucu paketlerinin önce Arjantinli yetkililer tarafından bulunduğu ve soruşturmaya daha sonra büyükelçiliğin katıldığı' yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında "Bir kez daha altını çiziyoruz. Olanlar bunun tam tersiydi. Uyuşturucu paketleri büyükelçilik çalışanları tarafından bulundu. Bunu Rusya tarafı da Arjantin tarafı da birçok kez dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

© REUTERS/ Arjantin Güvenlik Bakanlığı Buenos Aires'teki Rusya Büyükelçiliği'ne bağlı okulda bulunan kokain paketleri

'DİPLOMATİK POSTA İLE GÖNDERİLMEK İSTENDİĞİ YALAN'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucunun diplomatik posta ile Moskova'ya gönderilmek istendiği iddialarını da yalanladı: "Söz konusu kargonun, diplomatik kanallarla gönderilemeyeceğini tekrarlamak istiyoruz. Bu iddialar diplomatik posta gönderme düzeninin bilinmediğini gösteriyor."

'BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANININ ÖLÜMÜYLE UYUŞTURUCUNUN BİR İLGİSİ YOK'

Rusya'ya karşı enformasyon savaşında 'ölülere' de yer verildi.

İşiyle hiçbir ilgisi olmayan bir nedenden hayatını kaybeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi eski çalışanı Pyotr Polşikov'un ölümünün uyuşturucu tacirleriyle bir ilgisi olduğu iddia edildi.

Öte yandan '812 Online' sitesinde yer alan bir haberde de Rus diplomatların geçirdiği kalp krizlerinin kokain bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

Bakanlığın açıklamasında bu iddialarla ilgili "Bu tarz suçlamalarla haberi yazan kişiler, hayatını kaybeden diplomatların ailelerinin duygularını hiçe saymıştır" ifadeleri kullanıldı.

'HİÇBİR ZAMAN MİKTAR BELİRTMEDİK'

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi tarafından 389 ve 362 gibi sayılar verildiği belirtilen haberlere de değinilen açıklamada "Rus Dışişleri, bulunan uyuşturucunun miktarı hakkında net bir bilgi hiçbir zaman vermedi" denildi.

Bakanlık, 'Nastoyaşee vremya' televizyonunda kullanılan ve Arjantin'deki uyuşturucu piyasasının büyükelçilik ile güvenlik kuruluşları tarafından kontrol edildiği iddialarına da şu yanıtı verdi: "Tüm bunlar kasıtlı olarak yapılan dezenformasyonların birer örneği. Bunun gibi yüzlerce bilgi var. Olayla ilgili soruşturma tamamlanmadı ve bu doğrultuda tek güvenilir kaynaklar soruşturmada yetkili olan kişilerin resmi açıklamaları."