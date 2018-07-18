Popo büyütme ameliyatları ile ünlü Brezilyalı doktor hastası ölünce ortadan kayboldu

Brezilya'da yaptığı popo büyütme operasyonlarıyla ünlenen 'Dr Bumbum' lakaplı Denis Furtado adlı estetik cerrah, bir hastasının operasyondan birkaç saat sonra ölmesi üzerine ortadan kayboldu. Furtado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Soruşturmacılar Dr Furtado'nun Rio de Janerio kentindeki lüks mahallelerden Barra de Tijuca'daki kendi evinde Lilian Calixto adlı kadın hastası üzerinde popo büyütme operasyonu yaptığını ancak Calixto'nun operasyon sonrası rahatsızlandığını açıkladı.

Polis, Furtado'nun kadını hastaneye götürdüğü, ancak durumu kötüleşen kadının birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

PLEKSİGLAS DOLGU ENJEKTE EDİLDİ

Furtado'nun kadının poposunu büyütmek için tartışmalı bir madde olan pleksiglas dolgu enjekte ettiği sanılıyor.

İki çocuk annesi olan 46 yaşındaki Calixto'nun hastaneye geldiğinde kalp atışlarının hızlı, tansiyonunun yüksek olduğu ve 4 kez kalp geçirerek öldüğü açıklandı.

Com quase um milhão de seguidores, Denis Furtado é mais conhecido como Dr. Bumbum. https://t.co/IgrWLT7sEy pic.twitter.com/BYo1WDo8s8 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 17, 2018

​TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Olayın ardından ortadan kaybolan 45 yaşındaki 'Dr Bumbum' lakaplı Furtado için tutukalma emri çıkarıldı. Furtado'nun kız arkadaşının da operasyonda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Instagram hesabında 650.000 takipçisi olan Furtado sıklıkla Brezilya televizyonlarında boy gösteriyordu. Rio de Janerio Eyaleti Yerel Tıp Konseyi de Calixto'nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattıklarını ilan etti.

Brezilya medyasında yer alan bir iddiaya göre polis Furtado'yu daha önce 4 kez yasal olmayan şekilde tıp uygulamaları gerçekleştirmekle de suçlamıştı.

'SENTETİK BİYOPOLİMERLER VE POLİMERLER ÇOK TEHLİKELİ'

© REUTERS / Paulo Whitaker 'En güzel popo' adayları Brezilya sokaklarını karıştırdı 7

Brezilyalı Estetik Cerrahlar Derneği Başkanı Niveo Steffen konuyla ilgili açıklamasında 'endüstrinin giderek uzman olmayan kişilerce işgal edildiğini' belirterek "Bir apartman dairesinde estetik cerrahi operasyonu yapamazsınız. Birçok kişi etik olmayan yollarla hastalara bir rüya, fantazi satıyor. Ve insanlar ucuz fiyatlara aldanarak şartların uygun olup olmadığını düşünmüyor" dedi.

Steffen ayrıca sentetik biyopolimerlerin ya da plekesiglas gibi polimerlerin çok tehlikeli olduğunu ve Latin Amerika'da özellikle de Venezüella'da onlarca kadının ölümüne neden olduğunu söyledi.

Brezilya ABD'nin ardından dünyada en fazla estetik operasyonun yapıldığı ikinci ülke.