Popo büyütme operasyonu sırasında hastası ölen ünlü Brezilyalı doktor gözaltına alındı

Brezilya'da yaptığı popo büyütme operasyonlarıyla ünlenen ve bir hastasının operasyondan birkaç saat sonra ölmesi üzerine ortadan kaybolan 'Dr. Bumbum' (Dr. Popo) lakaplı Denis Furtado adlı estetik cerrah, 5 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

© AFP 2018 / Miguel SCHINCARIOL Popo büyütme ameliyatları ile ünlü Brezilyalı doktor hastası ölünce ortadan kayboldu

Polis, Dr. Furtado'nun isimsiz bir ihbar sayesinde Rio de Janerio kentinde gözaltına alındığını duyurdu. Furtado ile birlikte çalıştığı belirtilen ve doktor olduğu açıklanan annesi Maria de Fatima Barros da gözaltına alındı.

Daha önce operasyon sırasında yardımcı olduğu iddiasıyla Furtado'nun kız arkadaşının da gözaltında olduğu açıklanmıştı.

'HER DOKTORUN BAŞINA GELEBİLİR'

Gözaltına alındğı polis karakolu önünde bazın mensuplarına konuşan 45 yaşındaki Furtado masum olduğunu savunarak "Bir ölüm meydana geldi. Bu her doktorun başına gelebilir" dedi.

Furtado'nun avukatı Naiara Baldanza da "Müvekkilimin Lilian Calixto'nun ölümünde rolü olduğuna yönelik herhangi bir yargı için henüz erken" yorumunu yaptı.

Furtado dün gözaltı sonrası sosyal medyada yayımladığı bir videoda da Calixto'nun ölümünü 'ölümcül bir kaza' olarak niteleyerek benzer operayonu 9.000 kez yaptığını ve bu estetik operasyonların Brezilya'da yasal olduğunu söyledi.

© AP Photo / Leo Correa Dr. Denis Cesar Barros Furtado

NE OLMUŞTU?

Furtado, Rio de Janerio'nun lüks mahallelerden Barra de Tijuca'daki kendi evinde Lilian Calixto adlı kadın hastası üzerinde cumartesi günü popo büyütme operasyonu yapmış, kadın operasyonun ardından fenalaşmıştı.

Furtado'nun kadını yakındaki hastaneye götürdüğü ancak Calixto'nun ölmesi üzerine ortadan kaybolduğu belirtilmişti. Ardından Furtado için yakalama emri çıkartılmıştı.

Furtado'nun kadının poposunu büyütmek için tartışmalı bir madde olan pleksiglas dolgu enjekte ettiği sanılıyor.

İki çocuk annesi olan Calixto'nun hastaneye geldiğinde kalp atışlarının hızlı, tansiyonunun yüksek olduğu ve 4 kez kalp krizi geçirdikten sonra öldüğü basına yansımıştı.

Ancak polis 46 yaşındaki bankacı kadının kesin ölüm nedeninin tespit edilemediğini açıkladı.

Instagram hesabında yaklaşık 650.000 takipçisi olan Furtado sıklıkla Brezilya televizyonlarında boy gösteriyordu. Brezilya medyasında yer alan bir iddiaya göre polis Furtado'yu daha önce 4 kez yasal olmayan şekilde tıp uygulamaları gerçekleştirmekle de suçlamıştı.

Brezilyalı Estetik Cerrahlar Derneği Başkanı Niveo Steffen konuyla ilgili açıklamasında 'endüstrinin giderek uzman olmayan kişilerce işgal edildiğini' belirterek "Bir apartman dairesinde estetik cerrahi operasyonu yapamazsınız. Birçok kişi etik olmayan yollarla hastalara bir rüya, fantazi satıyor. Ve insanlar ucuz fiyatlara aldanarak şartların uygun olup olmadığını düşünmüyor" demişti.

Steffen ayrıca sentetik biyopolimerlerin ya da plekesiglas gibi polimerlerin çok tehlikeli olduğunu ve Latin Amerika'da özellikle de Venezüella'da onlarca kadının ölümüne neden olduğunu söylemişti.

Brezilya ABD'nin ardından dünyada en fazla estetik operasyonun yapıldığı ikinci ülke.