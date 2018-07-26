Maduro, Venezüella parasından 5 sıfır atacak

© REUTERS / Ueslei Marcelino IMF’den Venezüella tahmini: Enflasyon yüzde 1 milyonu bulacak

Maduro'nun bu adımı Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)'nin Venezüella'daki enflasyonun bu yıl yüzde 1 milyona yükselmesini beklediğini duyurmasının ardından geldi.

IMF Batı Yarımküresi Müdürü Alehandro Werner, "Almanya'da 1923'te ya da 2000'lerin sonunda Zimbabve'de yaşanan durumun benzerini 2018'in sonuna kadar Venezuela'da yaşanmasını, enflasyonun yüzde 1 milyona yükselmesini bekliyoruz" demişti.

'EKONOMİDE BÜYÜK DEVRİMCİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK'

Alınan kararla ülkenin para biriminden 5 sıfır atılacak. Ayrıca para biriminin 'Güçlü Bolivar' (bolivar fuerte) olan adı 'Egemen Bolivar'a (bolivar soberano) dönüştürüldü.

Yeni paraların 20 Ağustos itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklandı. En büyük banknotun 500, en düşük banknotun da 2 bolivar olacağı belirtildi.

Maduro da yaptığı açıklamada para birimi değişikliğinin ülkenin gereksinim duyduğu 'ekonomide büyük devrimci değişimleri' başlatacağını söyledi.

© REUTERS / Miraflores Yeni Venezüella para birimi

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen Latin Amerika ülkesinde 5 yıldır ekonomik kriz yaşanıyor. Ülkedeki ilaç ve gıda eksiklikleri birçok Venezüllalının ülkeden göç etmesine de yol açmıştı.

Ülkede özellikle kağıt para bumakta zorluk çekiliyordu. Şu anda ülkedeki en büyük banknot 100.000 bolivar ancak bu 1 cent'ten daha az değere sahip

Ülkede basit bir öğle yemeği yaklaşık 3 milyon bolivar.

Ülkenin eski lideri Hugo Chavez de 2008'de yine enflasyonla mücadele amacıyla Venezüella parasından 3 sıfır atmıştı.