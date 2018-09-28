Kolombiya, ELN ile müzakerelerde Venezüella'yı garantör olarak görmüyor

Venezüella'nın bu örgüte sponsorluk yaptığını öne süren Duque, "ELN'yi koruyan ve Kolombiya halkına karşı suç işlemesine izin veren bir ülke garantör olmaktan uzaktır" ifadesini kullandı. Duque, Venezüella'nın, askerlerini sınır bölgesine hareketlendirmesinin hatırlatılması üzerine de Kolombiya'nın provokasyona gelmeyeceğini belirtti.
Kolombiya ile ELN'nin birçok kez yarıda kesilen müzakereleri, Brezilya, Şili, Küba, Norveç ve Venezüella'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.
Geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlayan fakat daha sonra bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehinelerden dolayı Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque'nin göre başlamasıyla dondurulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)