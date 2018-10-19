Venezüella, Ekvador maslahatgüzarını 'istenmeyen kişi' ilan etti

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada, Venezüella'da görev yapan maslahatgüzarlarının 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat tanındığı belirtildi.

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Ekvador Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ekvador'un Venezüella'daki maslahatgüzarının 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için kendisine Venezüella hükümeti tarafından 72 saat tanındığı duyuruldu.

Karar, Ekvador'un Venezüella İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez'in Devlet Başkanı Moreno'yu hedef alan sözleri nedeniyle bu ülkenin Quito'daki Büyükelçisi Arria'yı sınır dışı etme kararının ilanından sonra geldi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Venezüella’nın Quito Büyükelçisi Arria’nın sınır dışı edilmesi kararının, ülkesinin İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez’in Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’ya karşı kullandığı sözler nedeniyle alındığı belirtildi. Ekvador’un resmi mercilerine yönelik hiçbir saygısızlığı tolere etmeyeceği ifade edilen açıklamada, bu ülkenin 'demokratik ve insani değerlere bağlılığına' ve ülkeye giriş yapan Venezüellalılara yardıma devam edileceği aktarıldı.

Ayrıca, Ekvador’un Venezüella’daki konsolosluk işlemlerinin, ticaret ateşesi üzerinden sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

VENEZÜELLALI BAKAN, EKVADOR BAŞKANI'NIN KONUŞMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Venezüella İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez, dün başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te düzenlenen basın toplantısında, Ekvador Devlet Başkanı Moreno’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı eleştirmişti.

Moreno’nun, her gün, aralarında bazı hastalıklar taşıyan 6 bin Venezüellalının Ekvador’a giriş yaptığına yönelik sözlerini hatırlatan Rodriguez, bunun mümkün olmadığını belirtmiş ve Moreno’yu “yalancılıkla” suçlamıştı.

Rodriguez ayrıca, Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde bulunan Venezüellalıların, bu ülkelerde kendilerine karşı işlenen nefret suçlarından, yabancı düşmanlığından ve ırkçılıktan bıktıklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini söylemişti.