Brezilya'nın yeni lideri Bolsonaro, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı planlıyor

Washington Post'un haberine göre, Bolsonaro, muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesi ile yaptığı söyleşide, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim" ifadesini kullandı.

Analysis: Brazil’s Bolsonaro tells Israeli newspaper he plans to move embassy to Jerusalem https://t.co/sQTW6dsiMd — Washington Post (@washingtonpost) November 1, 2018

​‘HEMEN HEMEN TÜM MESELELERDE OYUMUZA GÜVENEBİLİRSİNİN'

© AA / Mostafa Alkharouf İsrail'in gözaltına aldığı Kudüs Valisi hakim karşısında: İnşallah bir gün bu zulüm bitecek

Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra yabancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail'i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, "BM'de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

‘FİLİSTİN'İN BÜYÜKELÇİLİK HAKKINA SAHİP OLMAK İÇİN ÖNCE DEVLET OLMASI GEREKLİ'

Brasilia'daki Filistin Büyükelçiliği'ni yerinden kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, "Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetindeyiz. Filistin'in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli" dedi.

Öte yandan, Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018

​Bunun üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Bolsonaro'yu Brezilya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.

I congratulate my friend Brazilian President-Elect, Jair Bolsonaro, for his intention to move the Brazilian Embassy to Jerusalem, a historic, correct and exciting step! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 2, 2018

​‘BOLSONARO, EMOJİYLE NETANYAHU'YA CEPAP VERDİ'

Bolsonaro da, Netanyahu'nun tweetini alıntılayarak onay anlamına gelen bir emoji kullandı.

​ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü ‘İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.