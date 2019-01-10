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05:42 10 Ocak 2019
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    Venezüella lideri Nicolas Maduro

    Venezüella'dan, Maduro'yu tanımayan Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre

    © REUTERS / Miraflores
    Güney Amerika
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 'işleyen bir darbe planı olduğunu' belirterek, bugün yapılacak yemin töreni ile başlayacağı devlet başkanlığının yeni dönemini tanımayacaklarını bildiren Lima Grubu üyesi ülkelere bu pozisyonlarını 48 saat içinde değiştirmeleri için nota verildiğini açıkladı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro saldırıda yaralanan askerlerden birinin şapkasını gösterirken
    © REUTERS / Miraflores
    Lima Grubu'ndan Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı
    Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve Meksika dışındaki tüm üyelerinin, kendisinin kuracağı yeni hükümeti tanımama kararı aldığı Lima Grubu'nu sert sözlerle eleştirdi.

    Ülkesinde 20 Mayıs 2018'de yapılan seçimleri yüzde 68'le kazanan Maduro, "ABD hükümetinin emriyle kurulduğunu" öne sürdüğü Lima Grubu için "yasa dışı" ve "mafya karteli" nitelemesinde bulundu.

    Lima Grubu'nun kararının, "Venezüella'nın iç sorunlarını, 'tüm çelişkilerine' rağmen kendi muhalefeti ile çözmesine fırsat vermeden" alındığını söyleyen Maduro, bu kararın daha çok "küstah ve kukla hükümetlerin emir metnine" benzediğini söyledi.

    'VENEZÜELLA'DA İŞLEYEN BİR DARBE PLANI VAR'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    Venezüella'da Ulusal Meclis, Maduro'yu 'yasa dışı' ilan etti
    Söz konusu ülkelerin, 'darbeler çağının devam ettiğini ve Venezüella halkının bu girişimlere vereceği bir cevabı olmadığını' düşündüğünü öne süren Maduro, şöyle devam etti: "Lima kartelinin yaptığı şey Venezüella'nın meşru hükümetini hangi yolla olursa olsun devirmeye çalışmaktır ve şu an Venezüella'da Washington'dan, Lima kartelinden aldığı emirlerle işleyen bir darbe planı var. Ben de tüm açık yürekliliğimle 'Haydi bakalım ne kadar güçlüler?' diyorum. Venezüella halkı bütün girişimlere nasıl cevap vereceğini biliyor. Bolivarcı devrim, Venezüella'daki barış ve sükuneti bozmak isteyen her girişime cevap vermek için uzun süredir hazırlanıyor."

    PROTESTO NOTASI VERİLDİ

    Bugün yapılacak yemin töreni ile yeni dönemine başlayacak Maduro, kendisinin bu görevini 4 Ocak'ta aldıkları kararla tanımayacaklarını açıklayan Lima Grubu'nun bütün ülkelerine protesto notası verildiğini duyurdu.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS /
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    Maduro, "Bu notada, onlardan Venezüella ile ilgili pozisyonlarını ve müdahaleci politikalarını 48 saat içinde değiştirmelerini istedik. Bu olmazsa Venezüella hükümeti, Venezüella'nın egemenliği bütünlüğü ve haysiyetini savunmak için en sert ve acil tedbirleri alacak." dedi.

    Nicolas Maduro, Lima Grubu'nun kararda imzası bulunmayan tek üyesi Meksika'nın nota gönderilen ülkeler arasında olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

    'BEN BURADAN KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI DUQUE'NİN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU SÖYLESEM NE OLUR?'

    Ülkelerin, birbirlerinin içişlerine karışmalarının ve meşru hükümetleri ya da kurumlarını tanımama kararı almasını eleştiren Maduro, şunları kaydetti: "Şimdi ben buradan Kolombiya'daki Yüksek Adalet Mahkemesinin ya da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin gayrimeşru olduğunu söylesem ne olur? Çünkü birçok söz verdi hiçbirini yerine getirmedi. Kolombiya halkını kandırdı. Bu yüzden onu tanımadığımız söylesek uluslararası hukuk ne olur? Dünyada nasıl birlikte yaşanır? Birleşmiş Milletler'in sistemi ne hale gelir? Uluslararası diplomasi neye döner? Dünyanın sonu gelir, müdahaleci bir evreye gireriz, kaos olur."

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    Etiketler:
    Lima Grubu, Ivan Duque, Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezüella
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