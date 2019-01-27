Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ataşesi, Guaido'yu 'başkan' olarak tanıdığını duyurdu

Washington'daki Venezüella Büyükelçiliğinde görev yapan ataşe, "Venezüella'nın ABD'deki savunma ateşesi olarak Bay Nicolas Maduro'yu Venezüella'nın Devlet Başkanı olarak tanımıyorum. Tüm silahlı kuvvetler mensuplarına ve silah taşıyan herkese mesajım şu, lütfen halka saldırmayalım. Biz de bu halkın bir parçasıyız ve en temel prensiplere ihanet eden ve kendisini başka ülkelere satan bu hükümete yeterince destek verdik" ifadelerini kullandı.
Ataşe Silva aynı zamanda, diğer ordu mensuplarını da Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya çağırdı.
VENEZÜELLA SAVUNMA BAKANLIĞI: BU VATAN HAİNLİĞİDİR
Öte yandan Venezülla Savunma Bakanlığı, Silva'ya Twitter üzerinden yanıt verdi: "Uluslararası çıkarlara teslim olmak vatan hainliğidir, kurtarıcımız Simon Bolivar'dan miras aldığımız vatanımıza karşı işlenmiş bir korkaklık eylemidir. Kendisinin açıklamarını reddediyoruz."
VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU HÜKÜMET' KRİZİ
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.
Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.
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