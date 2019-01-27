Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ataşesi, Guaido'yu 'başkan' olarak tanıdığını duyurdu

Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ataşesi Albay Jose Luis Silva, kendisini 'geçici başkan' ilan eden Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını söyledi.

ABD'de İspanyolca yayın yapan El Nuevo Herald gazetesine konuşan Savunma Ataşesi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımadığını ifade etti.

Washington'daki Venezüella Büyükelçiliğinde görev yapan ataşe, "Venezüella'nın ABD'deki savunma ateşesi olarak Bay Nicolas Maduro'yu Venezüella'nın Devlet Başkanı olarak tanımıyorum. Tüm silahlı kuvvetler mensuplarına ve silah taşıyan herkese mesajım şu, lütfen halka saldırmayalım. Biz de bu halkın bir parçasıyız ve en temel prensiplere ihanet eden ve kendisini başka ülkelere satan bu hükümete yeterince destek verdik" ifadelerini kullandı.

Ataşe Silva aynı zamanda, diğer ordu mensuplarını da Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya çağırdı.

VENEZÜELLA SAVUNMA BAKANLIĞI: BU VATAN HAİNLİĞİDİR

Öte yandan Venezülla Savunma Bakanlığı, Silva'ya Twitter üzerinden yanıt verdi: "Uluslararası çıkarlara teslim olmak vatan hainliğidir, kurtarıcımız Simon Bolivar'dan miras aldığımız vatanımıza karşı işlenmiş bir korkaklık eylemidir. Kendisinin açıklamarını reddediyoruz."

VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU HÜKÜMET' KRİZİ

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins AP: Guaido 'geçici başkan' olarak tanınmak için haftalar önce gizli diplomasi yürüttü

Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.