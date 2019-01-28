Venezüella Dışişleri Bakanı, RT'ye konuştu: Çabalarımızı sirk yöneticisi Trump'a yoğunlaştıracağız

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, muhalefet liderinin kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan sürece ABD'nin önderlik ettiğinin darkında olduklarını, ancak yine de muhalefetle masaya oturabileceklerini açıkladı.

Russia Today'in (RT) İspanyolca servisine açıklamalarda bulunan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezüella'daki darbe girişiminin 'arkasında' bulunmadığını, aksine, olaylara doğrudan liderlik ettiğini belirterek bundan böyle Venezüella hükümetinin çabalarını 'sirk yöneticisine', yani 'darbenin ana lideri' Trump ve temsilcileri üzerinde yoğunlaştıracağını açıkladı.

'DİĞER HÜKÜMETLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ'

Venezüella'ya yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaların yanında, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin devlet başkanı Maduro'dan '8 gün içerisinde yeni seçim açıklamasında bulunmasını' istemelerine de değinen Arreaza, "Her şeyden önce, bu durum en üst düzey bir müdahale. İkincisi, küstahça ve üçüncüsü yapay" ifadelerini kullandı. Bolivarcı demokrasi, yalnızca Venezüella halkından destek ve tanınma bekler. Diğer hükümetler bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

RT Spanish Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

'YENİDEN İLETİŞİM KURMAK KONUSUNDA HAZIRIZ'

Öte yandan, Venezüella yönetimi, Juan Gaido'nun liderliğindeki muhalefete bütün kapıları kapatmış değil. Muhalefetle doğrudan temas halinde olduklarını ve geçen Aralık ayında hükümetin muhalefetle bir anlaşmaya varmak konusunda yakın olduğunu hatırlatan Arreaza, muhalefetin görüşmeleri sonlandırdığını, ancak Caracas hükümetinin yeniden iletişim kurmak için hazır olduğunu belirtti.

'ABD'DEKİ ÜSTLERİNİZDEN İZİN ALIN, MÜZAKERELERE KATILIN'

Guaido destekçilerine de seslenen Arreaza, muhalefete 'müzakerelere gelmelerini ve ABD'deki üstlerinden izin almaları ve ortak gelecek konusunda siyasi bir yol inşa etmek için birlikte çözüm aramaları' çağrısında bulundu ve "Ülkeye doğrudan saldırarak ya da düşmanlarıyla ortaklaşarak Venezüella'da herhangi bir şeyi değiştirmek imkansızdır" ifadelerini kullandı.