'ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak' diyen Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı

Maduro, ABD'nin Venezüellalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezüellalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak. Venezüella'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" diye konuştu.
Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.
Maduro, ABD'deki Venezüellalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul etmediğini dile getirdi.
Maduro, Venezüella'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezüella, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezüella, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)