'ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak' diyen Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezüellalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak" dedi.

ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Devlet Başkanı Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezüellalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı.

Maduro, ABD'nin Venezüellalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezüellalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak. Venezüella'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" diye konuştu.

Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

Maduro, ABD'deki Venezüellalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul etmediğini dile getirdi.

© AP Photo / Rodrigo Abd Venezüella'nın 'muhalif' lideri Guaido: Petrol şirketlerinin hesaplarının kontrolünü aldım

Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, "Ülkedeki birçok muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezüella'da olacaklardan sorumlu olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma vaktidir" ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezüella'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezüella, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezüella, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.