Venezüella Başsavcısı'ndan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolünün Başkan Donald Trump'ın 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verilmesinin ardından Venezüella Başsavcısı Tarek Saab harekete geçti.

Gazetecilere bilgi veren Saab, kendi kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etmiş Meclis Başkanı'nın huzuru bozup şiddet eylemlerine yol açtığını söyledi.

Başsavcı, "Anayasaya aykırı eylemlere önderlik eden Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk" dedi.

Guaido'ya karşı soruşturma yürütüldüğünü aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. İhtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatlarına ya da Venezüella demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" açıklamasını yapmıştı.

Sonrasında Venezüella'nın ABD'deki mal varlıklarının kontrolünü Guaido'ya devrettiğini duyuran Trump yönetimi, Venezüella'da askeri müdahale ya da işgal kapısını da aralık tutuyor.

Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması yapılan basın toplantısında Bolton'ın elinde tuttuğu kocaman not defterinin sadece en tepesinda bir çift satır yazılı olduğu görüldü:

"Afganistan—>görüşmelere hoşgeldiniz.

Kolombiya'ya 5000 asker"

Bolton askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, ikinci satırı okuyanlar da Kolombiya'ya gönderilecek 5 bin ABD askeriyle Venezüella'ya müdahale edileceği yorumunu yaptı.

My eagle-eyed colleague spotted on Bolton’s notepad what sure looks like:



“Afghanistan—>welcome the talks.

5,000 troops to Colombia” pic.twitter.com/Al4mCGJIfU — Ned Price (@nedprice) 28 Ocak 2019

​23 Ocak çarşamba günü muhaliflerin mitinginde muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti. Başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler Guaido'yu hemen tanıdı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kesmişti.