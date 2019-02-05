Venezüella muhalefeti, Rusya ve Türkiye'nin tarafsız kalmasını bekliyor

Venezüella'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından ABD Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Carlos Vecchio, Rusya, Türkiye ve Çin'den Venezüella'daki siyasi gelişmeler tarafsız davranmalarını beklediklerini söyledi.