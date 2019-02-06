Venezüella'da ABD silahları ele geçirildi

Venezüella'da ABD'den gönderildiği tespit edilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Venezüella Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

#5Feb | #EsNoticia Incautado armamento bélico procedente de EEUU en aeropuerto internacional de Valencia 👉🏻 Aquí los detalles https://t.co/PWyD5axrUh pic.twitter.com/sipf2Xfiv1 — MPPRIJP (@MIJPVenezuela) February 5, 2019

​Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Endes Palencia da ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, depoda ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 iletişim cihazı ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu.

✔19 fusiles

✔118 cargadores de fusil

✔4 porta fusil

✔3 miras para fusil

✔90 antenas de radio

✔6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb pic.twitter.com/5wnBFnxaFt — GD Endes Palencia Ortiz (@PalenciaEndes) February 5, 2019

​Ele geçirilen silah ve mühimmatların 3 Şubat'ta Miami kentinden gelen bir uçakla getirildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Palencia "Venezüella halkının barış ve güvenliğini tehdit eden ve terörist gruplara finans desteği sağlayanlara karşı güvenlik birimleri olarak sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Palencia, olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Olayın ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemesinin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Zira Trump, geçen hafta CBS News kanalına verdiği röportaj sırasında gazeteci, "Sizi Venezüella'da Amerikan askerlerini kullanmak zorunda bırakacak olan şey ne? Ulusal güvenlik çıkarı nedir?" sorusuna "Bunu konuşmak istemiyorum. Fakat bu şüphesiz seçeneklerden biri" yanıtını vermişti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump Venezüella'ya Amerikan askerlerini gönderme olasılığını dışlamadı: Şüphesiz seçeneklerden biri

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yapmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.