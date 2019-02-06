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15:36 06 Şubat 2019
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    Venezüella'da ABD silahları ele geçirildi

    Venezüella'da ABD silahları ele geçirildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (61)
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    Venezüella'da ABD'den gönderildiği tespit edilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Venezüella Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

    ​Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Endes Palencia da ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, depoda ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 iletişim cihazı ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu.

    ​Ele geçirilen silah ve mühimmatların 3 Şubat'ta Miami kentinden gelen bir uçakla getirildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Palencia "Venezüella halkının barış ve güvenliğini tehdit eden ve terörist gruplara finans desteği sağlayanlara karşı güvenlik birimleri olarak sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Maduro: ABD müdahalesine çok sert tepki veririz
    Palencia, olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını bildirdi.

    Olayın ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemesinin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekti.

    Zira Trump, geçen hafta CBS News kanalına verdiği röportaj sırasında gazeteci, "Sizi Venezüella'da Amerikan askerlerini kullanmak zorunda bırakacak olan şey ne? Ulusal güvenlik çıkarı nedir?" sorusuna "Bunu konuşmak istemiyorum. Fakat bu şüphesiz seçeneklerden biri" yanıtını vermişti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump Venezüella'ya Amerikan askerlerini gönderme olasılığını dışlamadı: Şüphesiz seçeneklerden biri
    Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yapmıştı.

    Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (61)

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    Etiketler:
    silah, Venezüella, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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