Venezüellalı emekli albay, Maduro'ya darbe hazırlığı yapıldığını itiraf etti

© REUTERS / Jim Young ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı

Efecto Cocuyo gazetesinin haberine göre Bakan Rodriguez, emekli albay Palomo'nun itirafta bulunduğu açıklamanın görüntülerini yayınladı.

Palomo'nun sözlerine göre darbenin ocak ayı sonunda yapılması planlanıyordu. Darbeciler, Caracas'taki askeri üsleri, La Carlota hava üssünü ve başkanlık sarayını üç gün içinde ele geçirmeyi planlıyordu. ABD ve Kolombiya, darbenin gerçekleşmesi için yardım etti.

Palomo, Ağustos 2018'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini hazırladığı gerekçesiyle yakalanmıştı. Venezeülla makamları, Palomo'nun Maduro'nun yakın çevresinden bir muhbiri olduğunu belirtmişti.