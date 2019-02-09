Maduro: ABD gözlerini Venezüella halkının zenginliklerine dikmiş durumda

ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezüella'ya yönelik askeri tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını anlatan Maduro, şunları kaydetti: "Eğer Venezüella patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezüella halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve bizim zenginliklerimizi istiyor. Venezüella'da güç sahibi olmak için de bütün bu baskıyı oluşturuyor. Bu yüzden onlar seçim değil, darbe istiyorlar."
'PARALEL HÜKÜMET'
Maduro, Venezüella'nın içinden geçtiği süreçte "Demokrasi, halkın özgürlüğü, egemenlik, toprak bütünlüğü ve barışın tehdit altında” olduğunun altını çizdi. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve etrafındaki muhalifleri eleştiren Maduro, "Anayasanın hiçbir yerinde yazmayan paralel ve sanal bir hükümet kendini demokrasinin üzerine koyuyor." dedi.
'BARIŞ, TRUMP TEHDİDİ ALTINDA'
'SİLAHLI MUHALEFETE İZİN VERMEDİK'
Venezüellalıların, "Barışçıl bir hükümeti, askeri müdahale ile tehdit etmek ne ile açıklanabilir?" soruna cevap aradığını dile getiren Maduro, ABD'nin Venezüella'da uyguladığı politikaların Libya, Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde uyguladığı politikalara benzediğini anlattı.
Maduro, "Libya'da ulaştıkları noktaya, yani silahlı muhalefete Venezüella'da ulaşamadılar. Denediler ama biz izin vermedik ve hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.
'PLANLARI ÇÖKTÜ'
Maduro, Venezüella güvenlik güçlerince "darbecilik" suçlamasıyla yakalanan ve daha önce Miraflores'te çalışan emekli albay Garcia Palomo'ya da değindi.
Palomo'yu köstebek olarak niteleyen Maduro, geçen sene ağustos ayında bomba yüklü drone ile düzenlenen suikast girişiminin arkasında bu kişinin olduğunu ve bu terörist grubun Kolombiya tarafından finanse edildiğini söyledi.
2 MİLYONA YAKIN İMZA TOPLANDI
Venezüella'da ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine karşı düzenlenen "Venezüella'dan ellerini çek" imza kampanyasına da değinen Maduro, şimdiye kadar 2 milyona yakın imzanın toplandığını duyurdu.
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