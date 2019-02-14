Maduro: Guaido er ya da geç mahkemelerde hesap verecek

'YENİ BİR VİETNAM'A DÖNÜŞÜR'
Olası bir müdahale konusunda ABD'yi uyaran Maduro, "Eğer Amerikan imparatorluğu, bölgemizdeki bir palmiye yaprağına bile dokunmaya cesaret ederse, bu yeni bir Vietnam'a dönüşür" dedi.
İslam ve Arap dünyasını Venezüella'ya destek vermeye çağıran Maduro, 'kendisini Filistinli hissettiğini' belirterek, 'Venezüella'nın, Filistin'in bağımsızlığı, halkının kendi kendini yönetme ve barış içinde yaşama hakkıyla olan dayanışmasının süreceğini' dile getirdi.
GUAİDO İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTİYOR
Maduro, Filistin'e verdiği destekle bilinirken, Guaido, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, "İsrail'le ilişkilerimizi düzeltmek için çalışmalara başladık. İsrail ile ilişkilerin istikrara kavuşturulması için yürütülen sürecin dorukta olduğunu bildirmekten dolayı çok mutluyum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Öte yandan, hakkında seyahat yasağı bulunan ve banka hesapları dondurulan Guaido'nun gelirleriyle ilgili soruşturma da başlatıldı.
VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.
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