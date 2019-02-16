Brezilya'da 166 kişinin öldüğü maden atık barajını işleten şirketin 8 çalışanı gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.