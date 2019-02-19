Venezüella'da hükümetten muhalefete konser misillemesi

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Venezüella İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Hands off Venezuela" (Ellerinizi Venezüella'dan çekin) kampanyası çerçevesinde 22 Şubat Cuma ve muhalefetin "insani yardımların" giriş tarihi olarak gösterdiği 23 Şubat Cumartesi günü Kolombiya sınırında "büyük bir konser düzenleyeceklerini" söyledi.

Venezüella'yı Kolombiya'ya bağlayan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinde yapılacak konserde çok sayıda yerel ve yabancı sanatçının sahne alacağını belirten Rodriguez, "Tüm dünyadan insanlar, bu sevgi, dayanışma ve Venezüella halkına karşı yürütülmeye çalışılan saldırıyı kınama mesajında yer alacak" dedi. Bakan ayrıca konser sırasında 20 bin gıda paketi dağıtacaklarını da bildirdi.

'NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR'

Hükümetin konser kararı, muhalefetin İngiliz iş adamı Richard Branson'ın desteğiyle sınırda yer alan Kolombiya'nın Cucuta kasabasında 22 Şubat'ta konser düzenleyeceğini ve ertesi gün de ABD'nin gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokacaklarını açıklamasının ardından geldi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, hükümetin adımını, "çaresizlik" olarak değerlendirdi. Guaido, "Yardımların ülkeye girmesine izin verilip verilmeyeceğini tartışıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi bir konser düzenliyorlar. Daha ne kadar konser organize edecekler?" diye konuştu.