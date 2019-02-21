Rusya: ABD, Venezüella’da provokasyon hazırlığında

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella’dan Kolombiya’ya gıda yardımı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "Halihazırda ABD, 23 Şubat'ta yapılması planlanan insani yardım kampanyası sırasında, Kolombiya-Venezüella sınırında insanı isyan ettirecek türden provokasyon hazırlıyor. Görünüşe bakılırsa bir nevi provokasyon çılgınlığına giren ABD, kendini aşırı kaptırdı ve doğrudan Güvenlik Konseyi içinde iftiralar ve ‘fake' haberler yayma işine girme kararı aldı" dedi.

Daha önce Venezüella muhalefeti, 23 Şubat'ta ABD'nin desteğinde ülkeye insani yardım malzemelerin ulaştırılacağını bildirmişti.