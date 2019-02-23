Venezüella ordusu Kolombiya sınırına asker yığacak

Venezüella ordusunun, içlerinde ABD'den gönderilen insani yardımların olduğu söylenen konvoyların ülkeye sokulmaması için kapatılan Kolombiya sınırına asker konuşlandırmak için emir aldığı belirtildi.

Venezüella Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan bir Twitter açıklamasında, "Başkomutan Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda kumandanımız Remigio Ceballos, halkın huzur ve güvenliğinin korunması için silahlı güçlere Kolombiya sınırına asker konuşlandırılması emrini verdi" denildi.

Komutanlık'ın başka bir Twitter mesajındaysa "Burada kimse teslim olmuyor, kimse yorulmuyor, teslim olmak hainliktir" ifadelerine yer verildi.

#23Feb|| Cumpliendo instrucciones de nuestro CJ @NicolasMaduro, Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso ordenó al Sistema Defensivo Territorial #FANB despliegue operacional en la frontera colombo venezolana para resguardar la paz y seguridad del pueblo tras cierre de la frontera. pic.twitter.com/xRBXpXstEP — CEOFANB (@ceofanb) February 23, 2019

​Asker konuşlandırılacak olması, Venezüella hükümetinin Kolombiya sınırını kapatma kararı almasını izliyor.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella Kolombiya sınırını kapattı

Kolombiya sınırına ABD'den insani yardım getiren bir konvoyun ulaşması bekleniyordu. Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden parlamento başkanı Juan Guaido'nun başını çektiği muhalifler yardımların Venezüella'ya ulaştırılmasında ısrarcı.

Venezüella lideri Nicolas Maduro, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söylüyor.

Aynı nedenle Venezülla'da Brezilya sınırının da kapatılması kararlaştırılmıştı.